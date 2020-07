Co deklarował prezydent i co udało mu się zrobić. Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy

Prezydent powinien mieć swój pomysł na Polskę, ale już konkretny program to o wiele więcej niż wymaga od niego konstytucja. Za to bardzo jasno określa ona, co jest podstawowym zadaniem głowy państwa. Rozdział piąty, artykuł 126: prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, a artykuł pierwszy mówi krótko: Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Na pytanie, czy przez pięć lat prezydent dał nam poczucie, że chce by tak było, odpowiedzi szukał Piotr Świerczek, reporter "Czarno na białym". Przypominamy jego materiał.