Były szef PKW: może być problem z powszechnością wyborów

We wprowadzanych przepisach jest szereg regulacji, które mogą podważyć wybory, podważyć ich powszechność, równość i transparentność - ocenił w rozmowie z TVN24 sędzia Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Komentował przyjętą w poniedziałek w Sejmie głosami posłów klubu PiS ustawę zakładającą przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich jedynie w formie korespondencyjnej.

W poniedziałek wieczorem Sejm uchwalił ustawę autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącą wyborów prezydenckich. Według zawartych w niej przepisów, miałyby one zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ponadto, w stanie epidemii marszałek Sejmu mógłby zarządzić zmianę terminu wyborów. Mogłoby to mieć zastosowanie - jak wskazują eksperci - gdyby prace w Senacie uniemożliwiły dotrzymanie terminu 10 maja.

Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, przypomniał we wtorek na antenie TVN24, że istnieją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wprowadzania zmian w prawie wyborczym.

- W kilku orzeczeniach, co najmniej dwóch, Trybunał wyraźnie wypowiedział się, że nie można czynić istotnych zmian w prawie wyborczym w terminie późniejszym niż sześć miesięcy przed wyborami. A ta zmiana to jest, jak mało która, istotna zmiana prawa wyborczego. Nie dosyć, że usuwa możliwość osobistego głosowania w lokalu wyborczym przez wyborcę, to w dodatku jeszcze w sposób niezgodny z konstytucją te zmiany wprowadza - podkreślił Hermeliński.

Sejm uchwalił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich TVN24

"W moim przekonaniu jest to absolutnie niedopuszczalne"

Sędzia zwrócił uwagę, że "we wprowadzanych przepisach jest szereg tego rodzaju regulacji, które mogą podważyć wybory, podważyć ich powszechność czy równość i transparentność". - W szczególności ta zmiana, która we wczorajszym projekcie noweli się znalazła, na podstawie której przesuwa się już wyznaczony termin wyborów, co w moim przekonaniu jest absolutnie niedopuszczalne - powiedział były szef PKW.

Zwrócił uwagę także na inne dyskusyjne rozwiązania.

- Wątpliwe jest, czy wyborcy, którzy przebywają za granicą, będą mieli szanse na to, żeby w terminie, jaki jest zakreślony w tym projekcie noweli, złożyć wniosek na dopisanie ich do spisu. Ale przede wszystkim - czy będą mieli szansę na otrzymanie tej przesyłki, którą będzie przesyłał konsul i czy będą mieli szansę na odesłanie jej do konsula - zauważył Hermeliński.

Wyjaśnił, że w projekcie mowa jest o terminie 14-dniowym, który może nie być realny, jeśli Senat skorzysta z 30 dni na ustosunkowanie się do ustawy. - Praktycznie prezydent podpisze tę ustawę, o ile ja sobie wyliczyłem, 6 bądź 7 maja - dodał były szef PKW.

Stwierdził, że problem z powszechnością może pojawić się również wśród obywateli mieszkających w Polsce, szczególnie tych, którzy są zameldowani gdzie indziej, a gdzie indziej chcieliby głosować.

mart//rzw

Źródło: TVN24