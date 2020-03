Wybory w trakcie kwarantanny. "Byłoby to pozbawienie praw wyborczych"

"Może pojawić problem z rekrutacją członków komisji"

Były szef PKW zwrócił także uwagę w kontekście wyborów na osoby, które będą w trakcie izolacji, kwarantanny. - Byłoby to faktyczne pozbawienie praw wyborczych takich osób, skoro one nie mogą opuszczać swoich miejsc, nie mogą przyjść do lokalu wyborczego, a to mogą być całkiem niemałe grupy ludzi. Zresztą nie ma znaczenia, jaka to jest grupa ludzi, czy to jest 100 tysięcy czy to jest tysiąc. To byłoby faktyczne pozbawienie praw wyborczych. Jestem przekonany, że w razie złożenia protestów wyborczych, te osoby miałyby duże szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla siebie - ocenił.