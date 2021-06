Wybór prezesa Izby Cywilnej dopiero po wyroku TSUE. Pierwsza prezes "wyraża zażenowanie"

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska we wtorkowym oświadczeniu wyraziła "zażenowanie faktem podjęcia decyzji o odroczeniu zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej". Zgromadzenie to zostało zwołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko prezesa tej Izby. Sędziowie zdecydowali jednak, że do wyboru kandydatów dojdzie po zakończeniu postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.