Kosiniak-Kamysz: O czym będą te wybory? O dwóch fundamentalnych sprawach

Kosiniak-Kamysz: te wybory będą o dwóch wartościach

Jak przekonywał, porozumienie wyborcze PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni jest po to, aby dać wyborcom alternatywę - by nie musieli wybierać mniejszego zła, a mogli wybrać większe dobro. Według prezesa PSL to porozumienie jest ważne, bo podziały nie służą krajowi, a obecna władza dzieli na "dobrych i gorszy sort", na patriotów i tych, którzy nie mają prawa do biało-czerwonej. Zdaniem szefa ludowców władza podzieliła też środowiska osób niepełnosprawnych, koła gospodyń wiejskich, strażaków, samorządowców, skłóciła nas w Europie. - My wierzymy w politykę budowania mostów - podkreślił.