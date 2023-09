Michał Szczerba: każda z dotacji zostanie rozliczona, każda złotówka będzie zwrócona

Szczerba: każda z dotacji zostanie rozliczona, każda złotówka będzie zwrócona

- Ta sprawa jest bardzo podobna do sprawy Bąkiewicza, który był finansowany, był hodowany de facto przez PiS ze środków Funduszu Patriotycznego, do sprawy ( Pawła) Kukiza , który dostał ponad cztery miliony na swoją fundację. A teraz (jest - red.) fundacja Megafon i wiceprezes, który okazuje się kandydatem PiS-u i przytuliła wcześniej jego fundacja 4,5 miliona złotych.

- To jest właśnie zarzut nierówności wyborów, bo przecież te wszystkie środowiska polityczne, te fundacje, które są powiązane z PiS-em, mają środki, które pokazują, że wybory są nierówne. Jedno, co możemy dzisiaj obiecać naszym widzom, to przede wszystkim to, że każda z tych dotacji zostanie rozliczona, każda złotówka, która ewentualnie będzie wydana na kampanię, będzie zwrócona, a ci ludzie będą (za to - red.) odpowiadać - kontynuował.