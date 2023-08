Trzecia Droga o bezpieczeństwie. "Trzy gwarancje i zasady" dla "każdego odpowiedzialnego rządu"

Trzecia Droga - koalicja PSL i Polski 2050 - zorganizowała w Łowiczu w piątek kongres "Bezpieczeństwo Naprawdę!". Przemawiali między innymi liderzy obu ugrupowań - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że - patrząc na ostatnie wydarzenia - "ma poczucie, że z bezpieczeństwem Polski nie wszystko jest takie, jak powinno". Mówił, że noszący mundur żołnierze i przedstawiciele innych służb "wykorzystywani są do partyjnych celów" i traktowani "jak mobilna dekoracja dla partyjnych bonzów". Podkreślał, że polska obronność wymaga zmian, a Trzecia Droga ma program przygotowany z udziałem "najwybitniejszych ekspertów", którzy "nie unikali wąchania prochu", jak generał Mirosław Różański. Przekonywał, że "o to dzisiaj chodzi, by polska armia miała wspaniałych dowódców".

Hołownia: Trzeba zakończyć polsko-polską wojnę. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo

Hołownia wzywał do zakończenia "domowej polsko-polskiej wojny, bo od tego zależy dziś nasze bezpieczeństwo". - Polska rozrywana sporami partyjnymi to Polska słaba, a my dziś jak nigdy potrzebujemy Polski mocnej, która przeciwstawi się złu, która będzie fortecą nie do zdobycia - oświadczył. Hołownia zaznaczył, że Trzecia Droga ma konkretne pomysły, by wzmocnić bezpieczeństwo Polski. - Zaproponujemy odpolitycznienie polskiej armii, należy oddzielić mundur od partii - oświadczył. Podkreślił, że Trzecia Droga chce też oddać zarządzanie siłami zbrojnymi kompetentnym dowódcom, utrzymując cywilną kontrolę nad wojskiem. Polityk mówił, że awanse w wojsku muszą być spowodowane polityką kadrową wojska i kompetencjami żołnierzy, "bez uznaniowego widzimisię". Postulował też wzmocnienie roli WOT tak, by stało się ono prawdziwym wojskiem w prawdziwych służbach dowodzenia oraz budowanie potencjału obronnego "od dołu" poprzez bataliony, czy eskadry, a nie poprzez tworzenie kolejnych dowództw oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. - Nie będzie silnej polski bez silnego polskiego przemysłu obronnego. (...) Przemysł obronny powinien być obecny w każdym zamówieniu jakie robi Polska. Za naszych rządów będzie on beneficjentem zmian w polskim wojsku - zapewniał. Obiecywał też, że Trzecia Droga zadba o "bezpieczny dom dla każdego Polaka i każdej Polki".

Hołownia na kongresie "Bezpieczeństwo Naprawdę!" TVN24

Kosiniak-Kamysz o "trzech gwarancjach i zasadach bezpieczeństwa dla Polski"

Później głos zabrał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o "trzech gwarancjach i zasadach bezpieczeństwa dla Polski", które powinny "przyświecać każdemu mądremu politykowi i każdego odpowiedzialnemu rządowi". - My to będziemy realizować - zapewnił.

- Jak zbudować bezpieczną Polskę? Jak zbudować bezpieczeństwo naprawdę? Po pierwsze, musimy mieć zmodernizowaną, dobrze zorganizowaną armię. Po drugie, musimy być silni w sojuszach, w których się znajdujemy, w Unii Europejskiej i w NATO. Po trzecie, a tak naprawdę może po pierwsze, bo najważniejsze - zawsze musimy być wspólnotą narodową - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że "tylko te trzy zasady dają pełną gwarancję bezpieczeństwa Rzeczpospolitej".

Kosiniak-Kamysz na kongresie "Bezpieczeństwo Naprawdę!" PAP/Marian Zubrzycki

Zaznaczył, że zmodernizowana armia nie może być silna tylko zakupami za granicą. - Trzeba wprowadzić poprawkę do ustawy o modernizacji, o bezpieczeństwie narodowym, o wszystkich sprawach związanych z uzbrojeniem, że 50 procent sprzętu wojskowego jest kupowana z firm, fabryk produkujących na terenie Polski (...) To jest poprawka Pawła Bejdy, niestety większość sejmowa odrzuciła to w głosowaniu. Ale to będzie jedna z pierwszych poprawek (w nowym Sejmie - red.). Bądźmy silni, tym co produkujemy - mówił lider ludowców.

Wśród priorytetów wymienił też bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i związane z aktywnością społeczeństwa obywatelskiego. - Na wsi PSL był, jest i będzie jedynym środowiskiem politycznym, które o bezpieczeństwo żywnościowe dbało, dba i będzie dbać - zapewnił.

- Wybierając Trzecią Drogę stawiacie na Polskę naprawdę bezpieczną, współpracującą, normalną, która wie, jaką ma pozycję na świecie i w Europie, wie, jak zabezpieczyć rodzinę, wspólnotę samorządową, Rzeczpospolitą - podsumował lider PSL.

