Hołownia: Na ostatniej prostej chcemy jeszcze przyspieszyć. Dajemy ludziom wybór

Polacy chcą mieć wybór szerszy niż między dwiema największymi partiami. My im ten wybór dajemy. Bardzo się z tego cieszę, że oni to odnajdują - powiedział w TVN24 przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi. Zapowiedział, że Trzecia Droga na ostatniej kampanijnej prostej "chce przyspieszyć z paroma elementami" i osiągnąć wynik między 12 a 15 procent.

Szymon Hołownia w "Rozmowie Piaseckiego" mówił o trwającej kampanii wyborczej i o spodziewanym wyniku jego ugrupowania. - Mamy w tej chwili spokojnie 11 procent i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec tej drogi - powiedział.

Zaznaczył, że "zwycięstwo", o którym mówił w innych wypowiedziach, "będzie nasze wspólne". - Dzisiaj mówimy o zwycięstwie opozycji demokratycznej - sprecyzował.

Jak mówił, "Polacy tak rozdali karty, że żadnej z dwóch największych sił, ani PiS-owi, ani Platformie, nie chcą dać mandatu do jednoosobowego sprawowania władzy". - Chcą mieć wybór i my im ten wybór dajemy. Bardzo się z tego cieszę, że oni to odnajdują - dodał. - Dzisiaj jesteśmy na poziomie około 11, nawet 12 procent. Chcemy na tej ostatniej prostej przyspieszyć z paroma jeszcze elementami tak, żeby nasz wynik zmieścił się między 12 a 15 procent - zapowiedział lider Polski 2050.

Hołownia: to są mam nadzieję ostatnie wybory tego starego świata

Hołownia był pytany, dlaczego Trzecia Droga nie osiąga sondażowych wyników na poziomie 20 procent, tak jak chcieli tego jej liderzy.

- Myślę, że jest kilka czynników. Pierwszym jest to, że ten mechanizm polaryzacyjny bardzo mocno działa. To są, mam nadzieję, ostatnie wybory tego starego świata, w którym spór między PiS-em a Platformą musi zostać rozstrzygnięty. Może myśmy się w nim rozsmakowali, może myśmy się do niego przyzwyczaili i może tak definiujemy sobie dzisiaj świat - stwierdził.

Przekonywał jednak, że już te wybory "będą miały w sobie nutę depolaryzacji". - Ludzie jednak szukają wyboru. My swoim istnieniem, pracą, dajemy ludziom wybór - podkreślał.

- Natomiast druga rzecz to jest kwestia tego, że my się składamy z dwóch elementów: Polski 2050 i PSL-u. Stworzyliśmy nowy brand i on będzie na kartach wyborczych, Trzecia Droga. Musimy dużo pracy włożyć w to, żeby ludziom powiedzieć, że ta Trzecia Droga to właśnie te dwie partie - dodał i zapowiedział, że w ostatnim tygodniu kampanii na tym właśnie skupi się promocja Trzeciej Drogi.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//mm

Źródło: TVN24