Donald Tusk: wreszcie runął chyba mit, że coś jest nie do przeskoczenia

Uważam, że my mamy dzisiaj i rację, i energię, i odwagę działania i dlatego cieszę się, że po tych wielu miesiącach bardzo ciężkiej pracy, zostaliśmy – przynajmniej w tym sondażu – liderem w tym wyścigu wyborczym - powiedział lider PO Donald Tusk, komentując badanie przeprowadzone przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. - Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wreszcie runął chyba ten mit, że coś jest nie do przeskoczenia - dodał.

- Nie ma żadnego fatalizmu, wszystko zależy od tego, czy człowiek ma energię, odwagę, gotowość do działania, taką determinację i czy ma rację. Ja uważam, że my mamy dzisiaj i rację, i energię, i odwagę działania i dlatego cieszę się, że po tych wielu miesiącach bardzo ciężkiej pracy, zostaliśmy – przynajmniej w tym sondażu – liderem w tym wyścigu wyborczym - powiedział Tusk.

"Bardzo wielu ludzi uwierzyło w to, że możliwa jest pozytywna zmiana"

Zapowiedział przy tym, że w następnych dniach będzie także w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i Kłodzku. - Wszędzie tam będziemy mieli, jak sądzę, bardzo dobrą sposobność pokazać znowu całej Polsce, całej Europie, ale też tym sceptykom, którzy nie chcieli wierzyć w to, co widzą w Warszawie, że to nie jest tylko odosobnione wydarzenie, że naprawdę 4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło - podkreślił.