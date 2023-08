"Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie". Nitras o Obywatelskiej Kontroli Wyborów

Do akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów dołączyło dotąd 32 tysiące osób - poinformował poseł Sławomir Nitras (KO). Zaznaczył przy tym, iż "to nie znaczy, że będziemy mieli tych osób wystarczająco". - Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie, że ma nas być więcej niż 50 tysięcy - powiedział. Posłanka Izabela Leszczyna wskazywała, że w dniu wyborów "wszyscy musimy mieć szeroko otwarte oczy i uszy".

- Jest nas już w Polsce ponad 32 tysięcy ludzi. To jest nieprawdopodobne. Kiedy zaczynaliśmy tę akcję nie przyszło mi do głowy, że w takim tempie to wszystko może rosnąć. My za chwilę będziemy mieć więcej osób niż jest obwodowych komisji wyborczych, ale to nie znaczy, że będziemy mieli tych osób wystarczająco. My musimy mieć tych osób więcej - mówił Nitras. - Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie, że ma nas być więcej niż 50 tysięcy - dodał.