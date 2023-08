Raport Debiutanci 2023. Pokolenie lęków i obaw. Co niepokoi młodych wyborców w Polsce?

Organizacja Lata Dwudzieste we współpracy z agencją Profeina przygotowała raport "Debiutanci '23", który pozwala zrozumieć, jak jesienią mogą zachować się świeżo upieczeni wyborcy. W raporcie zwrócono uwagę, że pokolenie wchodzące właśnie w dorosłość od dzieciństwa dorastało w napięciu politycznego starcia pomiędzy PO i PiS . To również pokolenie kryzysów. "Dorastali co roku słysząc o rekordach: temperatury latem i smogu zimą oraz o nadciągającej katastrofie klimatycznej. Gdy poszli do szkół średnich, zostali zamknięci na długie miesiące w domu w wyniku pandemii. Kiedy weszli w dorosłość, za naszą granicą wybuchła wojna i zaczęła szaleć inflacja" - zauważają autorzy raportu.

Dlaczego młodzi obawiają się inflacji

W ocenie Jana Oleszczuka-Zygmuntowskiego z Polskiej Sieci Ekonomii "to koszty życia przede wszystkim podlegają presji inflacyjnej". Jak mówił, "przyczyna inflacji i sposób jej rozlewania się, wpływa przede wszystkim na te najbardziej potrzebne codzienne produkty". - To jest żywność, to jest energia, to są też często czynsze w dużych miastach, do których młodzi wyprowadzają się na studia, a więc wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem cen odczuwają to ci, którzy wydają największą część swojego dochodu na tę właśnie konsumpcję. To są przede wszystkim osoby młode. Ci, którzy mają oszczędności, mogą skorzystać z tej poduszki (finansowej) albo mogą zastanowić się nad różnymi zamiennikami produktów. Dla osób młodych często takiego wyboru nie ma - tłumaczył.