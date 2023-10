Sikorski: Widziałem brexit, wiem, od czego się zaczyna i jak się to kończy. Dla nas może być gorzej

Przypominał "billboardy Morawieckiego o 770 miliardach złotych". - To wtedy było kłamstwo, bo on doliczył fundusze spójnościowe, ale kłamstwo stało się prawdą, bo fundusze spójnościowe w tej chwili też są wstrzymane - podkreślił. - 770 miliardów złotych. W Polsce jest trzysta kilkadziesiąt powiatów. To oznacza około dwa miliardy złotych na powiat. Powiat ma średnio od czterech do pięciu gmin. To oznacza pół miliarda złotych na każdą polską gminę - wyliczał Sikorski.