PSL i Polska 2050 wystartują z jednej listy. Hołownia: chcemy budować trzecią drogę w polityce

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 pójdą razem do wyborów parlamentarnych. - Zdecydowaliśmy, że to moment, w którym trzeba wkroczyć na wspólną drogę i zbudować coś, na co wielu wyborców czekało - powiedział Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - My mamy plan dla Polski. Lepszej, uczciwej, przedsiębiorczej, gospodarnej - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj liderzy ugrupowań mówili, że mogą liczyć już teraz na 15 procent poparcia i mają nadzieję na przekonanie do siebie jeszcze więcej wyborców.

- Dzisiaj jest naprawdę dobry dzień. Dla naszych ugrupowań, ale też dla Polski, jak bardzo patetycznie by to nie brzmiało. Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to moment, w którym trzeba wkroczyć na wspólną drogę i zbudować coś, na co wielu wyborców czekało. Trzecią drogę w polityce - mówił Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Tłumaczył, że to "trzecia droga, którą bezpiecznie mogą poruszać się ci, którzy nie odnajdują się po dwóch stronach polsko-polskiej wojny". - Ci wszyscy, którzy potrzebują spokoju, nadziei, szansy na to, że ich życie wreszcie będzie mogło toczyć się w tych koleinach, które sami wybrali - wyliczał lider Polski 2050.

- Po długich rozmowach podjęliśmy razem decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych - poinformował.

Hołownia: mówimy "nie" starej polityce

Przekazał, że umowa została podpisana przez zarząd jego partii i naczelny komitet wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Umowa mówi wprost, że powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy. Precyzuje, jakie wartości przyświecają nam, kiedy decydujemy się na tę współpracę, jakie punkty wypracowanego wspólnie założenia programowego chcemy Polakom obiecać, że zrealizujemy. W tej umowie jest napisane, jak będziemy się dzielili kosztami kampanii, subwencją, jakie kroki formalne podejmiemy, by zorganizować proces wyborczy - powiedział Hołownia.

- Ta trzecia droga, nowa droga, wspólna droga, na którą dzisiaj wchodzimy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym to dla mnie wielka radość, bo wprost kontynuacja tej drogi, którą rozpocząłem w 2019 roku. To kompletnie nowa propozycja, która mówi w jasny sposób "nie" starej polityce posługującej się często nienawiścią, agresją, szczuciem jednych na drugich. My mówimy, że nie tędy droga - dodał lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz: lepsza Polska jest możliwa

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, mówił, że "lepsza Polska jest możliwa". - Żeby coś było wielkie, musi być dobrze przygotowane. My mamy plan dla Polski. Lepszej, uczciwej, przedsiębiorczej, gospodarnej, docenienia ludzi ciężkiej pracy i tych wszystkich, którzy marzą o zmianie w najbliższych wyborach - wyliczał.

- Połączenie dwóch środowisk politycznych - młodego ruchu i bardzo doświadczonej formacji politycznej. Ugrupowań, które wyrastają z różnych korzeni, ale mają wspólne ideały i chcą iść razem do przodu nie po to, by budować swoją pozycję. Chcemy wygrać te wybory i zrobimy wszystko, by je wygrać - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że "takie sojusze wymagają precyzji, odpowiedzialności, zaufania". - Ja mam to zaufanie do Szymona Hołowni, do Polski 2050 - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: wspólny rząd za partiami demokratycznymi jest możliwy

Lider ludowców zaznaczył, że "jest wiele przeciwności". - Nieuczciwa kampania, zaangażowanie instytucji publicznych po stronie partii rządzącej, telewizja, która w obłudny sposób będzie manipulować. Tego wszystkiego doświadczyliśmy w ostatniej kampanii - przypominał.

Dodał, że "trzeba współpracy, porozumienia i życzliwości również wobec tych, którzy będą startować z innych komitetów wyborczych, ale są dzisiaj w gronie partii demokratycznych". - Jesteśmy otwarci na współpracę - zadeklarował.

- Wspólny rząd za partiami demokratycznymi jest możliwy. Wyraźnie deklarujemy, że taki wspólny rząd po wyborach chcemy tworzyć. Naszym obowiązkiem jako liderów politycznych było to, żeby zmniejszyć liczbę komitetów startujących w tych wyborach, bo pełne rozdrobnienie to jest podanie zwycięstwa na tacy partii dzisiaj rządzącej - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Hołownia: chciałbym zobaczyć 20 procent w kampanii wyborczej

Szef PSL stwierdził, że obecnie koalicja "może na starcie liczyć na poparcie około 15 procent". - Teraz jesteśmy gotowi do kampanii wyborczej. Nie ma drugiego komitetu wyborczego tak przygotowanego - powiedział.

Szymon Hołownia dopytywany o to, co uzna za "dobry wynik" w wyborach, powiedział, że "to pojęcie, które nie ma sufitu". Oczywiście chcielibyśmy przekonać jak najwięcej wyborców. To, co słyszymy i widzimy w badaniach pokazuje nam, że ta trzecia droga, którą proponujemy, ma szansę uzyskać wysokie poparcie. 15 procent to start. Liczę, że będziemy w stanie pokazać trend wzrostowy. 20 procent chciałbym zobaczyć w kampanii wyborczej - odpowiedział.

Autor:ads/kg, adso

Źródło: TVN24