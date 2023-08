Wyzwania przed nadchodzącymi wyborami. W grze jest "populistyczna zabawka"

Boleję nad tym, że instytucja referendum zostaje znów sprowadzona do instrumentarium bardzo politycznego - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Odnosił się do możliwości przeprowadzenia referendum i wyborów parlamentarnych w jednym dniu. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, prawnik z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, mówił, że wówczas mielibyśmy do czynienia z "gigantycznym obciążeniem administracji wyborczej".

"Gigantyczne obciążenie administracji wyborczej"

Gajewski mówił, że gdyby doszło do wyborów i referendum w tym samym czasie, "na pewno będą trudności organizacyjno-techniczne, dlatego że to jest tak gigantyczne obciążenie administracji wyborczej, wszystkich podmiotów - począwszy od Państwowej Komisji Wyborczej, przez okręgowe komisje wyborcze, obwodowe komisje wyborcze". Zwracał uwagę, że "one będą musiały jednego dnia, w jednym czasie zorganizować to głosowanie i w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu i w referendum, policzyć te głosy, ustalić, sporządzić protokoły, plus jeszcze zorganizować wszystko od strony czysto technicznej".