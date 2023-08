Prezes PiS: nikt nie broni tych, którzy nie potrafią bronić się sami

By bezpieczeństwo mogło być zagwarantowane, potrzebne są nam oczywiście sojusze, ale nikt nie broni tych, którzy nie potrafią bronić się sami - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, który wziął udział w pikniku wojskowym w Uniejowie. Odniósł się do Ukrainy, która "za bardzo wysoką cenę" broni niepodległości. - My chcemy doprowadzić do tego, byśmy nie musieli płacić takiej ceny - dodał.

W poniedziałek Jarosław Kaczyński odwiedził odbywający się w Uniejowie (woj. łódzkie) piknik wojskowy. - To, co jest tu pokazywane, to nie jest po prostu pokaz, żeby zainteresować, a tym bardziej żeby wprowadzić w błąd Polaków, polską publiczność. To jest pokaz tego, co dzisiaj się naprawdę dzieje: polska armia się zmienia, bardzo szybko się zmienia. Wyżsi oficerowie, generałowie, z którymi rozmawiałem, mówili, że takiego czasu w polskiej armii nie pamiętają - mówił prezes PiS.

- To jest wysiłek, ale nas stać na ten wysiłek, mimo żeśmy ogromnie zwiększyli wydatki socjalne i będziemy je dalej zwiększać (..) Wydaliśmy setki miliardów złotych, żeby uratować Polskę przed bezrobociem z powodu COVID-u. Myśmy przeprowadzili niełatwą, ale jak dzisiaj widać skuteczną politykę, by doprowadzić do tego, że inflacja, która była momentami bardzo wysoka, dzisiaj jest niższa - stwierdził.

Polskie wydatki na wojsko

Jarosław Kaczyński dodał, że "mimo tych ogromnych wydatków stać nas na to, żeby wydatki na wojsko zwiększyły się z 37,5 miliardów złotych w roku 2007 do 137 miliardów w tej chwili". - Inflacja tu odegrała pewną rolę, ale mimo to i tak to jest ogromny wzrost, dużo więcej niż dwukrotny, i on będzie następował dalej. Powtarzam: potrzebna jest rozbudowa armii do 300 tysięcy żołnierzy, a nie jej zwijanie. Tworzenie nowych jednostek, a nie ich likwidowanie. Kupowanie sprzętu w ilościach nie jak 4 helikoptery czy parę samolotów (...) tylko naprawdę w ilościach dużych, potężnych - powiedział.

Jarosław Kaczyński PAP/Marian Zubrzycki

- Choćby HIMARS-ów (samobieżnych wyrzutni rakiet - red.) kupujemy więcej, niż w ogóle ich wyprodukowano do chwili, kiedy myśmy przedstawili naszą ofertę. Bo wyprodukowano czterysta kilkadziesiąt, a my kupujemy pięćset, do tego jeszcze przeszło dwieście sztuk podobnej broni z Korei (południowokoreańskie K239 Chunmoo - red.) - mówił Kaczyński.

- Silna Biało-Czerwona: do tego ma to wszystko prowadzić. Czy do wojny? Nie - powiedział szef PiS. Nawiązując do łacińskiej sentencji "chcesz pokoju, szykuj się do wojny", stwierdził, że "my chcemy pokoju, i właśnie ten wysiłek ma nam zapewnić pokój".

Kaczyński: nikt nie broni tych, którzy nie potrafią bronić się sami

Jarosław Kaczyński mówił również, że pierwszym warunkiem tego, by postęp mógł trwać, i by Polska mogła "iść do góry" jest "bezpieczeństwo, jest to, żeby nie było wojny, żeby nas nie napadnięto". - Po to, żeby to było zagwarantowane, potrzebne są nam oczywiście sojusze, ale nikt nie broni tych, którzy nie potrafią bronić się sami - powiedział Kaczyński.

Odniósł się w tym kontekście do wojny w Ukrainie. - Ponieważ oni się bronili, bronią bardzo twardo, to jest to światowy problem, i oni na pewno swoją niepodległość ocalili, za bardzo wysoką cenę, ale ocalili. My chcemy doprowadzić do tego, byśmy nie musieli płacić takiej ceny - powiedział prezes PiS.

Zacytował także słowa swojego brata, ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi z 2008 r., który mówił: "dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę". - Polska jest w tej sferze, którą Rosja uważa za swoją, i my musimy z tej sfery ostatecznie wyjść. A wyjść możemy tylko jako silne, militarnie bardzo silne państwo - powiedział Kaczyński.

"Tusk to czyste zło"

Kaczyński odniósł się również do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. - Tusk zaczął głosić, że jego formacja to szeroki sojusz, od Andrzeja Rozenka: współpracownika [Jerzego] Urbana, człowieka, o którym nie mogę tu nic powiedzieć, bo trudno żebym publicznie, w obecności dam, używał brzydkich słów. (…) Z drugiej strony, według niego, i to jest najgroźniejsze i najbardziej obrzydliwe, tam (w formacji Donalda Tuska - red.) są ci, którzy chcą kontynuować dzieło mojego brata - powiedział.

- Rzeczywiście, jest tam grupka zdrajców spośród tych, którzy współpracowali w jakimś momencie z moim bratem. To są ludzie obrzydliwi, którzy zdradzili wszystko, którzy dla swoich karier są gotowi na wszystko. Niektórzy z nich byli związani z różnymi złej sławy organizacjami, tylko kiedyś o tym nie wiedziano - mówił wicepremier Kaczyński. - Tradycja mojego brata nie ma nic wspólnego z tym niszczycielem, który także jego niszczył w sposób cyniczny i niesłychanie brutalny - dodał.

Zaznaczył, że Lech Kaczyński nie miał nic wspólnego z Donaldem Tuskiem, i stwierdził, że lider PO chce realizować w Polsce interesy Brukseli. - Tusk to personifikacja zła w Polsce. To czyste zło - powiedział Jarosław Kaczyński.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//mm

Źródło: PAP, TVN24