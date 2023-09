"Siedzimy na bombie ekologicznej, która za chwilę może odpalić". Pięć lat po pożarze składowiska odpadów

To pogorzelisko wciąż nie jest uprzątnięte mimo obowiązującego wyroku - podkreśliły posłanki Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej w Zgierzu, komentując sytuację na składowisku z niebezpiecznymi odpadami, które spłonęło w 2018 roku. Ich zdaniem rząd nie robi nic, by tę sytuację poprawić, a najbardziej cierpią na tym mieszkańcy. - Siedzimy na bombie ekologicznej, która za chwilę może odpalić - podkreśliła Agnieszka Hanajczyk.

- To pogorzelisko wciąż nie jest uprzątnięte mimo obowiązującego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Marszałek województwa łódzkiego cały czas szuka samorządów, które mogłyby coś z tym zrobić. Zupełnie nie poczuwa się do obowiązku uprzątnięcia tego terenu - powiedziała posłanka Agnieszka Hanajczyk.

Pomaska: regularna degradacja środowiska

Pomaska zaznaczyła, że "rząd przygotował przyjętą przez Sejm specustawę o odpadach niebezpiecznych, do wdrożenia której są potrzebne pieniądze". Bez środków na KPO - jej zdaniem - będzie to niemożliwe. - KPO nie ma, a jedyne, co po nim zostało, to billboardy rozwieszane w całym kraju za kilkanaście milionów złotych. Problem nielegalnych składowisk, wysypisk to problem Zgierza, ale też innych części naszego kraju. W ostatnich miesiącach od rządzących nie usłyszeliśmy ani słowa o tym, w jaki sposób widzą przyszłość KPO i pieniędzy, które powinniśmy otrzymać - skomentowała posłanka KO.