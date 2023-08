Kiedy wybory parlamentarne 2023? PKW zaopiniowała termin

czytaj dalej

Policjantka zadzwoniła do mojej dziewczyny i przekazała, że jest w naszym mieszkaniu - opowiada pan Bartosz z Łodzi. Do lokalu, przez drzwi balkonowe, dostali się i policjanci, i strażacy. Wcześniej na numer alarmowy zadzwonił jeden z sąsiadów pary i przekazał, że rzekomo właścicieli nie ma od dwóch dni w domu i nikt nie zajmuje się psem. - To oczywista bzdura, na podstawie której policjanci grzebali w naszych rzeczach i doprowadzili do tego, że nie możemy zamknąć drzwi balkonowych - mówi łodzianin. Policja podkreśla, że działała "w stanie wyższej konieczności”.