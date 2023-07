Projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym wpłynął do Sejmu. Złożyli go posłowie PiS

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Proponowane zmiany zakładają dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, co między innymi wyborów parlamentarnych, do Kodeksu wyborczego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, chodzi przede wszystkim o ujednolicenie godzin głosowania.

Projekt wpłynął do Sejmu 30 czerwca. Jak wskazali autorzy projektu w uzasadnieniu, propozycja ma na celu dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego do rozwiązań zawartych w Kodeksie wyborczym ze stycznia 2011 r., poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7 - 21.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą m.in. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

W projekcie zapisano też, że wyniki głosowania i protokoły głosowania z obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy.

"Proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Sprawozdawcą projektu jest poseł PiS Paweł Hreniak.

Godziny głosowania problemem

W rozmowie z Konkret24 dr Mateusz Radajewski z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS zwracał uwagę, że problemem w przeprowadzeniu referendum w tym samym terminie co wybory parlamentarne, prezydenckie czy europejskie są niejednolite przepisy w zakresie godzin głosowania. W Kodeksie wyborczym zapisano, że głosowanie we wszystkich wyborach trwa od godziny 7 do 21, natomiast w ustawie o referendum ogólnokrajowym, że od godziny 6 do 22. Te przepisy obowiązują od 20 lat.

"Nie jest przy tym możliwa modyfikacja tych godzin w skali całego kraju uchwałą PKW, gdyż zgodnie z art. 47 Kodeksu wyborczego przedłużenie głosowania w wyborach jest dopuszczalne tylko w danym lokalu wyborczym i tylko wtedy, gdy miały miejsce nadzwyczajne wydarzenia, które spowodowały przejściową niemożność oddawania w nim głosów" - wyjaśnia dr Radajewski.

