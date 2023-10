"Odbetonować, odpolitycznić i wprowadzić w XXI wiek". Poseł KO o planie na wymiar sprawiedliwości

Trzeba usprawnić i udrożnić sądownictwo, a do tego należy je pozmieniać organizacyjnie. Na pewno do głębokiej zmiany jest prokuratura i sądownictwo powszechne - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Mówił o planach opozycji demokratycznej na zmiany w KRS, SN i prokuraturze.

Myrcha: trzeba usprawnić i udrożnić sądownictwo

KRS "wróci do konstytucyjnego kształtu"

Poseł mówił, że "Krajowa Rada Sądownictwa musi wrócić do swojego konstytucyjnego kształtu, i wróci do niego". - Tu mamy już na stole projekt przygotowany przez środowiska prawnicze, który zwiększa udział obywateli w wyłanianiu składu KRS. Fundamentem i priorytetem dla nas jest to, żeby skład Rady został odpolityczniony. Chcemy, żeby prawo do zgłaszania kandydatów na członków KRS mieli sędziowie, obywatele, środowiska akademickie - wyjaśniał.