Najnowsze sondaże wyborcze. Jak zmieniły się wyniki badań

Najnowszy sondaż naszego zestawienia to badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski, którego wyniki przedstawiono 4 września. Pod nim przedstawiamy dostępne przedwyborcze badania opinii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi - ostatnie sondaże poparcia dla partii i ugrupowań, które chcą się znaleźć w parlamencie. Jak będzie wyglądała polska scena polityczna przez najbliższe lata, jak zamierzają głosować deklarujący udział w wyborach?

Najnowsze sondaże pozwalają zorientować się, jak wygląda poparcie dla partii politycznych i ugrupowań startujących w wyborach do parlamentu, które rozpisano na 15 października 2023 roku. Poniżej prezentujemy kolejne wyniki sondaży partyjnych w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Lista będzie uzupełniana o kolejne pojawiające się wyniki badania opinii.

4 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

1 września - sondaż IBRiS dla Onetu

28 sierpnia - sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierza głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO - 21 proc. (7 pkt. proc. mniej), Konfederację - 6 proc. (3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę - 5 proc., a Lewicę 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Badanie zrealizowanego od 14 do 27 sierpnia 2003 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

28 sierpnia - sondaż IBRIS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" , przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chce zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle, co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (1 pkt proc. więcej), Konfederacja - 12,4 proc. (z 12,7), Trzecia Droga - 10 proc. (spada o 0,8 pkt proc.), a Lewica - 9,3 proc. (traci 1,4 pkt).

25 sierpnia - sondaż Kantar Public opublikowany przez "Gazetę Wyborczą"

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) potem Konfederacja i Trzecia Droga - obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu - próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 proc. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.