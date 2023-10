Najnowsze sondaże. Dwóch dużych się bije, ale to Lewica korzysta

4 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

3 października - United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

2 października - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

29 września - IBRiS dla Onetu

26 września - sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Chęć udziału w wyborach deklaruje 68 proc. uczestników badania. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent - wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.