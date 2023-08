Kołodziejczak: żyć dobrze z USA i Unią Europejską i mieć tam coś do powiedzenia to nasza racja stanu

Decydując się na start z listy Koalicji Obywatelskiej, byłem przekonany na 100 procent. Uniosę cały ten wylewany na mnie ściek - zapewniał Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. - To zabolało rządzących, bo ich celem było to, żeby nikt z nikim nie rozmawiał i się nie dogadał - stwierdził. Kołodziejczak podkreślał też, że "naszą racją stanu" jest sojusz z USA i silna pozycja w Unii Europejskiej.

- Kiedy ja zdecydowałem się na wspólny start z Koalicją Obywatelską, byłem o tym przekonany na 100 procent. Będę bronił tej decyzji i ta decyzja zostanie obroniona przez czas. Przez to, co będzie działo się w następnych dniach. Ja uniosę ten cały ściek wylewany na mnie - mówił Kołodziejczak.

Odnosił się też do zarzutów o jego rzekomej "agenturalnej" współpracy z Rosją. - Przywołam tylko jeszcze to opowiadanie o tej agenturze, o tym, jak Kołodziejczak jest zły, jaki ma wpływ na niego Rosja i nie wiadomo co. W poprzednim roku w październiku, kiedy widziałem już, co dzieje się w mediach, zgłosiłem się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o ochronę kontrwywiadowczą. Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem byłem w ABW przez kilka godzin przesłuchiwany przez funkcjonariuszy. Po tych rozmowach stwierdzili, że nie ma żadnych podejrzeń - opowiadał lider Agrounii. - Dlatego dzisiaj każdy, kto takie słowa wypowiada, jest po prostu wrogiem normalnych stosunków sąsiedzkich w Polsce - podkreślił.