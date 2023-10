Emerytowani wojskowi kandydują do Senatu. Błaszczak o "ośmiogwiazdkowych" generałach. Odpowiedź: to powód do dumy

- Oprzemy się atakom ze strony ośmiogwiazdkowych generałów. Rzeczywiście to wulgarne słowo, które jest zamieniane w gwiazdki, do nich pasuje - tak o emerytowanych wojskowych, którzy kandydują w wyborach parlamentarnych, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Osiem gwiazdek to powód do dumy w obecnych czasach" - napisał na platformie X jeden z kandydatów, generał rezerwy Jan Rajchel.

Po rezygnacji dwóch najwyższych polskich dowódców wojskowych wylała się krytyka na ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. To właśnie konflikt z ministrem miał być jedną z przyczyn odejścia generałów.

Błaszczak był w czwartek gościem państwowego radia. Odnosił się do krytyki ze strony byłych wojskowych. - Dopóki rządzi PiS, zapewniam, że będziemy modernizować Wojsko Polskie. Oprzemy się atakom ze strony tych ośmiogwiazdkowych generałów - mówił Błaszczak.

Jak dodał "oni przystąpili do tych, którzy likwidowali Wojsko Polskie". - Czy oni mają odrobinę honoru? Przystąpili politycznie do grupy, która likwidowała Wojsko Polskie. Jest przynajmniej dwóch kandydatów, generałów rezerwy, którzy kandydują do Senatu z Paktu Senackiego - tam jest PO, PSL, Hołownia. Jedna, ta sama grupa - powiedział.

Do Senatu startują dwaj generałowie będący od kilku lat na emeryturze. To generał broni Mirosław Różański i generał brygady pilot Jan Rajchel.

- Można ich nazwać ośmiogwiazdkowymi generałami. Tak, rzeczywiście wulgarne słowo, które jest zamieniane w gwiazdki, do nich pasuje - ocenił minister.

Reakcja Rajchela

"Osiem gwiazdek to powód do dumy w obecnych czasach" - napisał na platformie X generał Rajchel. Do ministra obrony zwrócił się z pytaniem, czy "zastanawiał się, dlaczego generałowie odeszli z wojska". "Może jakiś kurs strategiczno-obronny by Pan skończył? Służba w Wojsku Polskim to honor i zaszczyt, ale służba pod takim kierownictwem (PiS) to po prostu wstyd" - dodał Rajchel.

Rozwiń

W kolejnych wpisach na platformie X generał dodał: "postaw jeszcze więcej czołgów na granicy, to ci Iwan (Rosjanie - red.) je zniszczy w pierwszej godzinie wojny (patrz Izrael). No chyba, że je osłoni Pan FA-50, do których zapomniał Pan kupić rakiet i amunicji".

FA-50 to samoloty szkolno-bojowe, które MON zamówiło w ubiegłym roku w Korei Południowej.

Rajchel zapytał także Błaszczaka, dlaczego odeszli generałowie, których on awansował? "Czy też rozwiązywali jednostki wojskowe?" - dopytywał.

We wpisie generała rezerwy czytamy także, że trzeba dokonać audytu umów, "ale pod kątem waszych przekrętów i ile z tych pieniędzy, które Polacy przez kolejne lata będą musieli spłacać, trafiło do waszej kieszeni".

"A kto jak nie PiS uwalił przetargi na śmigłowce i system obrony powietrznej? A może sprawdźmy, ile jednostek rozwiązały rządy prawicy po 1989 roku? A ile rozwiązał PiS w latach 2005-2007? Bilans porównawczy będzie tragiczny" - napisał generał Rajchel.

Rozwiń

Obraźliwe hasło

Za ośmioma gwiazdkami, dzielonymi na pięć i trzy - kryje się obraźliwe, krytyczne wobec rządzących hasło. Zyskało ono ogromną popularność podczas antyrządowych protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Do dziś jest ono powtarzane na innych manifestacjach i szeroko w sieci.

