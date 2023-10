Kto zdobył najmniej głosów w wyborach do Sejmu? Są wyniki jednocyfrowe

Wybory 2023. Najsłabsi w ugrupowaniach, które są w Sejmie

Wszystkim wymienionym kandydatom do otrzymania poselskiego mandatu zabrakło sporo. Najmniejsza liczba głosów, dzięki której zdobyto go w niedzielnych wyborach, to 3482. Taki wynik osiągnęła Barbara Okuła z Trzeciej Drogi. Przygotowaliśmy zestawienie 10 posłów, którzy dostali się do Sejmu z najsłabszymi wynikami.