Korwin-Mikke "sabotował kampanię" Konfederacji? Szef sztabu zapowiada wniosek do sądu partyjnego

Szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz zapowiedział, że złoży wniosek do sądu partyjnego przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu, który - jego zdaniem - "sabotował kampanię" wyborczą. Wypowiedzi Korwin-Mikkego, który sam nie dostał się do Sejmu, od wielu lat wzbudzają kontrowersje.

Szef sztabu chce ukarania Korwin-Mikkego

Szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz we wtorek poinformował w rozmowie z Onetem, że złożył wniosek do sądu partyjnego przeciwko Korwin-Mikkemu. - Sabotował naszą kampanię. Bardzo dobrze, że Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu. Nie będzie już nam szkodził. Wyborcy Konfederacji pokazali w tych wyborach, że mają go dosyć - powiedział Tumanowicz.