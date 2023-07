Adam Szłapka: Polacy się czują współobywatelami Unii Europejskiej. To Jarosław Kaczyński ma problem

Wyobrażeniem Jarosława Kaczyńskiego o Polsce jest Polska prowincjonalna. On chce w Polsce zrobić skansen - zacofaną gospodarkę, upartyjnione państwo - mówił w "Faktach po Faktach" przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka, komentując słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że rządzący chcą, by "Polska przestała być państwem prowincjonalnym". Poseł KO zauważył przy tym, że to PiS rządzi od ośmiu lat. - Prawo i Sprawiedliwość używa terminów odwrotnie do ich znaczenia. Już choćby sama nazwa - Prawo i Sprawiedliwość. Co PiS ma wspólnego z prawem i sprawiedliwością? - mówiła posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas pikniku ugrupowania w Pułtusku przekonywał, że "my chcemy mieć bogate polskie rodziny, chcemy mieć bogatą Polskę i chcemy, żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym". - My nie jesteśmy ludźmi, którzy wyznają mikromanię narodową. My wierzymy, jesteśmy przekonani i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne zadania w najtrudniejszej sytuacji - powiedział.

Między innymi o słowa Kaczyńskiego pytani byli w "Faktach po Faktach" posłanka Lewicy Wanda Nowicka oraz poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.

Kaczyński: chcemy żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym TVN24

Szłapka: on chce w Polsce zrobić skansen

Adam Szłapka zaznaczył, że to PiS rządzi od ośmiu lat. - Jarosław Kaczyński, to on za to odpowiada – powiedział poseł KO.

- Jego wyobrażeniem o Polsce jest dokładanie taka Polska prowincjonalna. On chce w Polsce zrobić skansen - zacofaną gospodarkę, upartyjnione państwo - ocenił.

- Polska nie jest prowincjonalnym państwem. (…) Polacy się czują współobywatelami Unii Europejskiej. To Jarosław Kaczyński ma ten problem - dodał.

Nowicka: zrobili wszystko, żeby Polska była pariasem w Unii Europejskiej

- Prawo i Sprawiedliwość tak używa języka, że używa terminów odwrotnie do ich znaczenia. Już choćby sama nazwa - Prawo i Sprawiedliwość. Co PiS ma wspólnego z prawem i sprawiedliwością? Nic - powiedziała Wanda Nowicka.

Nowicka: zrobili wszystko, żeby Polska była pariasem w Unii Europejskiej TVN24

Według niej, "kiedy PiS czy Kaczyński mówi o tym, że nie chce Polski prowincjonalnej, to właśnie to, co on robi, to on nas sprowadził na margines Unii Europejskiej". - Zrobili wszystko, żeby Polska była pariasem w Unii Europejskiej - mówiła.

- To jest wszystko oparte na fałszu, na kłamstwie. Polska nie musi być państwem prowincjonalnym i mam nadzieję, że nie będzie - dodała.

Adam Szłapka, Wanda Nowicka i Andrij Sadowy w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24