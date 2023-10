Wybory parlamentarne 2023. Jak głosowali młodzi?

czytaj dalej

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, odniósł się do wyników sondażu exit poll, według których opozycja demokratyczna ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. - Wygrała Polska, wygrała demokracja, odsunęliśmy ich od władzy - powiedział. - Wszystko na to wskazuje, że ten wynik może być jeszcze lepszy. Ale dziś możemy to już powiedzieć. To jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u - mówił dalej.