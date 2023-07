"Czasami trzeba poświęcić swoje ojczyzny lokalne"

czytaj dalej

Portal Politico informuje, że Chiny potajemnie wysyłają do Rosji sprzęt, który jest wykorzystywany do wyposażania rosyjskiej armii. Siłę wojenną chińskiego eksportu produktów podwójnego zastosowania do Rosji potwierdzają dane celne. I chociaż Ukraina jest również klientem Chin, to do niej sprzętu dociera coraz mniej.