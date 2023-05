Schetyna o PiS-ie: trzeba obnażyć ich fałsz

To jest twarda kampania, starcie o wszystko. Trzeba obnażyć ich fałsz, obnażyć ich głębokie przekonanie, że są w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - mówił w TVN24 Grzegorz Schetyna, polityk Koalicji Obywatelskiej.

O rozpoczynającej się kampanii i obietnicach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Grzegorz Schetyna, polityk Koalicji Obywatelskiej, były minister, były marszałek Sejmu i były szef PO.

- To jest kampania nieodstawiania nogi, twarda kampania. (...) To będzie starcie o wszystko - stwierdził.

Dodał, że Koalicja Obywatelska "chce pokazać - i to się udaje - że (obietnice Kaczyńskiego - red.) to są tylko zapowiedzi, tylko słowa i że nie jest tak, że jak PiS coś pokazuje, to na pewno to dowiezie, że ich obietnice się zrealizują". - Trzeba to pokazać, obnażyć ich fałsz, obnażyć ich głębokie przekonanie, że są w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - podkreślił Schetyna.

Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Schetyna: najważniejsze, by pokazać ich brak wiarygodności

Odnosząc się do obiecanego przez Kaczyńskiego podniesienia 500 plus do 800 złotych stwierdził, że "nie będzie żadnych pieniędzy, bo gdyby oni dzisiaj powiedzieli poważnie, że chcą pomóc, że chcą waloryzować, to weszliby z tym programem najszybciej jak można".

- A oni mówią, że zrobią to trzy miesiące po wyborach (od 1 stycznia 2024 roku - red.). Później powiedzą, że sytuacja budżetowa na to nie pozwala. Dlatego uważam, że najważniejsze jest, by pokazać ich brak wiarygodności. Bo oni nie są wiarygodni. Są wiarygodni w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - ocenił.

Dodał, że "jest zwolennikiem obnażenia katastrofalnej polityki PiS i politycznego oszustwa". - Na tym mi najbardziej zależy. Uważam, że ze wszystkim innym sobie poradzimy, ale w zderzeniu z tą całą machiną mediów publicznych i tym, co robią opozycji, najważniejsze jest, żeby to pokazać. Dzisiaj to pokazujemy. To powiedzenie "sprawdzam" (ws. waloryzacji 500 plus - red.) pokazuje ich fałsz i obłudę - stwierdził.

Schetyna: Błaszczak jest politycznie odpowiedzialny za tę sprawę

Schetyna mówił też o sprawie szczątków rakiety odnalezionych w kwietniu pod Bydgoszczą i reakcji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz najwyższych rangą polskich dowódców wojskowych.

- Jest katastrofalna reakcja na tę sprawę, na ujawnienie tej sprawy. Ten sposób reagowania państwa… Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że w normalnym, dobrze zorganizowanym państwie minister obrony narodowej wypowiada się w tej sprawie bardzo twardo, a generał, który ma inne zdanie odpowiada mu na konferencji prasowej - powiedział.

Zdaniem polityka KO "to jest odpowiedzialność Błaszczaka". - On musi wytłumaczyć, dlaczego w ten sposób reagował i dlaczego w ten sposób nie reagował. Błaszczak jest politycznie odpowiedzialny za tę sprawę - podkreślił Schetyna.

Schetyna: Błaszczak jest politycznie odpowiedzialny za tę sprawę TVN24

Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24