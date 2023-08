Hermeliński: Polonia przestała darzyć władzę sympatią. Musiała zostać ukarana

Komisje krajowe mogą liczyć głosy dwa miesiące, a w przypadku komisji zagranicznych wprowadzono termin 24 godzin. Nigdy nie było problemu, natomiast teraz ten problem może powstać i powinno się go załagodzić - mówił w TVN24 Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dodał, że rozwiązaniem mogłoby być przychylenie się do propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich i wydłużenie tego terminu do 48 godzin.

Hermeliński: zlikwidowane zostało głosowanie korespondencyjne dla Polonii

- Ja jestem daleki od jakichś spiskowych teorii, ale tak mi się to wszystko ustawia. Jak prześledzimy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który domagał się, wnosił o to, żeby zastanowić się nad ewentualnym wydłużeniem tego terminu do 48 godzin... Nic by się nie stało, a to by niewątpliwie ułatwiło komisjom i na pewno by spowodowało, że byłyby w stanie, przynajmniej w większości tych komisji, policzyć głosy i przesłać je do Warszawy w ciągu tych 48 godzin - wskazywał.