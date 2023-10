Donald Tusk w Zgierzu: władza już przy otwartej kurtynie wysysa wszystkie środki ze spółek Skarbu Państwa

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaili się do tego, że spółki Skarbu Państwa są po to, żeby je bez litości doić - mówił w środę przed składowiskiem niebezpiecznych odpadów w Zgierzu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak przekonywał, "to tak samo zatruwa nam życie publiczne i Polskę, jak te niebezpieczne odpady".

We wtorek TVN24 pokazał premierowo reportaż Dariusza Kubika z "Czarno na białym" i Grzegorza Łakomskiego z tvn24.pl "Do spółki z PiS. Dla dobra partii". Dwaj byli szefowie spółek Skarbu Państwa i wieloletni działacze PiS związani z Bogatynią opowiedzieli dziennikarzom o tym, jak wygląda mechanizm odpłacania się partii za awanse.

- Gdybyśmy nie byli w PiS, nie dostalibyśmy tych stanowisk - mówią wprost do kamery. Pod nazwiskiem, z konkretami i pierwszy raz publicznie tłumaczą, jak działa ten mechanizm, jak partia daje awanse, za które trzeba się jej odwdzięczać, czyli zatrudniać w spółkach kogo trzeba i wpłacać na kampanię. Zgodnie z prawem finansowanie kampanii musi być dobrowolne i bezgotówkowe.

Rozmówcami Kubika i Łakomskiego są były dyrektor elektrowni Turów Piotr Frąszczak oraz były prezes spółki MegaSerwis Kazimierz Szczech. Obaj związani są z Bogatynią w województwie dolnośląskim - to właśnie w niej znajduje się elektrownia oraz działa MegaSerwis.

Tusk: to jest tylko wierzchołek góry lodowej

Na środowej konferencji prasowej w Zgierzu, zorganizowanej przed składowiskiem niebezpiecznych odpadów, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk był pytany m.in. o zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w kampanię wyborczą.

- To jest tylko wierzchołek góry lodowej. To, że niektórzy ludzie w spółkach Skarbu Państwa są przymuszani do tego, żeby wpłacać pieniądze na PiS, a niektórzy wprost do mediów mówią, że stali się uczestnikami władz spółek Skarbu Państwa, bo są członkami PiS-u, to przecież nie jest nowość, to nie jest sensacja - mówił Tusk.

Szef PO stwierdził, że PiS i Jarosław Kaczyński "przyzwyczaili się do tego, że spółki Skarbu Państwa są po to, żeby je bez litości doić", zarówno po to - zaznaczył - by napchać "kieszenie swoim", ale także po to, by wykorzystać je "na przykład bezpośrednio w kampanii." Dodał, że odbywa się to "na skalę zupełnie niespotykaną w Europie". Jak przekonywał, "to tak samo zatruwa nam życie publiczne, zatruwa Polskę, jak te niebezpieczne odpady w Zgierzu".

- To, co PiS robi w mediach publicznych i spółkach Skarbu Państwa to jest to samo, czym są te 200 tysięcy beczek z odpadami, z trucizną, które już teraz są namacalnym zagrożeniem, a w przyszłości mogą zatruć nam całe życie - ocenił.

Tusk: oni okradają swoją ojczyznę bezkarnie i bezwstydnie

Tusk powiedział, że "psucie państwa postępuje lawinowo". - Ci bardzo zdemoralizowani ludzie, władza, która już przy otwartej kurtynie wysysa wszystkie środki ze spółek Skarbu Państwa i używa ich do wyborów, jeśli oni dalej będą rządzić, to uznają, że już są kompletnie bezkarni. Oni uznają, że to jest akceptacja, że ludzie aprobują coś takiego - ostrzegł.

- Ja wiem, że Polki i Polacy nie akceptują tego. Może nie wszyscy mają jeszcze dostęp do uczciwej informacji, ale z dnia na dzień coraz więcej Polek i Polaków widzi, że oni okradają swoją ojczyznę bezkarnie i bezwstydnie - mówił lider PO.

Autor:momo/ft

Źródło: TVN24