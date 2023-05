Tusk: Rozpoczynamy wielki marsz do zwycięstwa. Damy do myślenia wszystkim w Polsce i w Europie

Dodał, że "jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy razem - a są nas tysiące i miliony - pokazali tej władzy, zanim pójdziemy do urn wyborczych, by zmienić władzę, jak wiele nas jest gotowych do obrony prawa, konstytucji, niepodległości, europejskiej Polski".

Tusk: 4 czerwca rozpoczynamy wielki marsz do zwycięstwa

- Niech 4 czerwca Polki i Polacy spotkają się w Warszawie, by marsz do kolejnego zwycięstwa zacząć w wielkim, patriotycznym, dobrym stylu. Jestem przekonany, że będzie to demonstracja, która da do myślenia wszystkim w Polsce i w Europie i która po raz kolejny w naszej historii pokaże, że Rzeczpospolita to jest coś, co wszyscy mamy w sercu, czego nigdy nie oddamy i o co jesteśmy gotowi walczyć każdego dnia. Pracą, poświęceniem, a jak trzeba, to manifestacją - podkreślił lider PO.