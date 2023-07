Donald Tusk: PiS to nie tylko drożyzna, PiS to również trucizna

Kiedy mówię dzisiaj, że PiS to nie tylko drożyzna, PiS to również trucizna, to nie rzucam słów na wiatr. Każdy dzień, każdy miesiąc ich władzy to rosnące zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa - mówił w Ostródzie Donald Tusk, komentując między innymi ostatnie doniesienia w sprawie nielegalnych składowisk toksycznych substancji w Polsce. Lider Platformy Obywatelskiej odnosił się również do kwestii obronności. - Macierewicz ze swoją destrukcyjną działalnością w bezpieczeństwie to był początek - zaznaczył.

W czasie spotkania w Ostródzie Donald Tusk odnosił się między innymi do ustaleń w sprawie Nitro-Chemu, największego producenta trotylu w NATO. - Z tej fabryki wywożono tony najbardziej trujących, najbardziej niebezpiecznych odpadów z produkcji trotylu, między innymi tak zwane czerwone wody - mówił Tusk.

- Wysłano to w różne miejsca, do tej pory tak naprawdę nie wiemy, gdzie. W Mysłowicach pan (Jacek) Ozdoba, minister odpowiedzialny za te rzeczy ogłosił, że pewna część, która była składowana w tym mieście, została zutylizowana za 90 milionów złotych. Wy zapłaciliście, bo to z instytucji państwowych, 90 milionów złotych za utylizację tych odpadów właśnie z tej fabryki, którą prowadził kumpel tych ludzi - powiedział.

- Wiecie co się okazało? Że wcale nie było żadnej utylizacji. Że te trujące odpady zniknęły, ale nie zostały zutylizowane, ale dziesiątki milionów złotych zostały wydane. Oni robią brudne interesy w sprawie, która dotyczy zdrowia i życia naszych dzieci, tysięcy ludzi - ocenił Tusk.

Donald Tusk w Ostródzie

Zaznaczył, że "to nie są żarty". - Kiedy mówię dzisiaj, że PiS to nie tylko drożyzna, PiS to również trucizna, to nie rzucam słów na wiatr. Każdy dzień, każdy miesiąc ich władzy to rosnące zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, to rosnące zagrożenie dla coraz chudszych portfeli w polskich rodzinach, to rosnące zagrożenie dla naszych kobiet i dzieci, to rosnące zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego - zaznaczył.

Tusk: doczekałem się tego momentu, kiedy Morawiecki jest przydatny

Szef PO odniósł się również do opublikowanego w czwartek na Twitterze filmu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu ocenił w nim, że spotkanie Tuska to "doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie".

- (Premier) przebrał się w taki mundurek, żeby udawać żołnierza, taki t-shirt w kolorze khaki, zrobił groźną minę i powiedział, że powinniśmy przeprosić za coś, czego autorem głosującym za pewną ustawą był Jarosław Kaczyński. To jest nie pierwszy raz, kiedy panu Mateuszowi myli się: bardzo chciałby dosolić swojemu byłemu szefowi, a za każdym razem mu wychodzi inaczej i za każdym razem dowala aktualnemu szefowi - powiedział Tusk.

Przypominał przy tym, że Morawiecki był kiedyś jego doradcą, choć nie był wtedy "szczególnie przydatny i skuteczny". - Ale doczekałem się tego momentu, kiedy jest przydatny i skuteczny. Nie ma dnia, żeby nie walnął kulą w płot. Panie premierze, pan słyszy, wszyscy chcemy więcej pana filmików, to nas też przybliży do tego momentu, kiedy będziemy z satysfakcją patrzyli na wyniki wyborów - dodał.

Szef PO zarzucił premierowi, że kłamał na temat Ostródy i tego, czyja decyzja doprowadziła do rozwiązania Ośrodka Szkolenia Kierowców w Ostródzie. - Za tym gorliwie głosował Jarosław Kaczyński jeszcze w 2001 roku - dodał.

Tusk stwierdził też, że właśnie w Ostródzie, PiS pokazało swoją prawdziwą twarz - jeśli chodzi o obronność i bezpieczeństwo Polski. - To tu, na targach zbrojeniówki pan (Antoni - red.) Macierewicz z panem (Bartłomiejem - red.) Misiewiczem zapłacili kilka milionów złotych za stoisko, które było warto 200 tysięcy złotych - przypominał. - To był początek tego wielkiego kłamstwa na temat bezpieczeństwa Polski - dodał.

Tusk: Macierewicz ze swoją destrukcyjną działalnością to był początek

Zdaniem lidera PO, w najbliższych tygodniach PiS będzie mówiło nieustannie o bezpieczeństwie i straszyło ewentualnością konfliktu zbrojnego. - Im naprawdę po głowach chodzi taki pomysł, że gdyby się miało okazać - a przecież to już prawie widać - że mogą przegrać wybory, to moim zdaniem będą gotowi nawet wykorzystać kwestie bezpieczeństwa, zagrożenia ze względu na wojnę oraz wydarzenia i działania na Białorusi, żeby zablokować demokratyczne procedury w Polsce - ocenił Tusk.

Zarzucił też rządzącym, że nie mamy dziś śmigłowców bojowych i innego nowoczesnego uzbrojenia, ponieważ zablokowali oni kontrakty przygotowane przez rząd PO-PSL. - To Macierewicz razem Misiewiczami i tego typu działaczami PiS-u zrobił wszystko, żeby de facto polską armię rozbroić, a nie dozbroić - dodał.

- Macierewicz ze swoją destrukcyjną działalnością w bezpieczeństwie to był początek. Prawdziwy finał ich nieudolności, braku odpowiedzialności, zachowań korupcyjnych, kłamliwych, to ta słynna rakieta, która spadła, której nie mogli znaleźć, bo w ogóle jej nie szukali, bo Kaczyński uważał, że to im może zaszkodzić. A kiedy się wydało, kiedy przypadkowa osoba znalazła rosyjską rakietę, to jedyny pomysł jaki miał pan minister Błaszczak, to oskarżyć Bogu ducha winnych generałów, ludzi w prawdziwych mundurach, nie przebranych w zielonkawe t-shirty i kostiumiki, a'la Błaszczak czy Morawiecki - powiedział Tusk.

Lider PO ocenił, że rządzący w najważniejszych sprawach dla Polski kłamią w sposób bezwstydny, zaś to kłamstwo ma "zamazać rzeczy niezwykle groźne dla wszystkich Polaków i bezpieczeństwa naszej ojczyzny: ich dramatyczną niekompetencję, korupcję i gotowość do każdego łajdactwa i kłamstwa, byle by przykryć te brudne sprawki".

Autor:ft / prpb