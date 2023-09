"Wybory kobiet". Program "Czas Decyzji: DEBATA" w TVN24

Program "Czas Decyzji: DEBATA" będzie można obejrzeć w TVN24 i TVN24 GO w niedzielę 24 września o godz. 19:20. Do udziału zostały zaproszone przedstawicielki ogólnokrajowych komitetów wyborczych. W debacie wezmą udział: Aleksandra Gajewska (KW Koalicja Obywatelska), Ewa Zajączkowska-Hernik (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość), Anna Maria Żukowska (KW Nowa Lewica ), Urszula Barbara Krawczyk (KW Bezpartyjni Samorządowcy), Bożena Żelazowska (KW Trzecia Droga). Swojego udziału jak dotąd nie potwierdziła żadna przedstawicielka komitetu wyborczego PiS.

Zasady debaty w TVN24

Do oglądania debaty zachęca Monika Olejnik, która poprowadzi niedzielny program. - Prawa kobiet czy piekło kobiet? Jaka przyszłość czeka Polki po wyborach? Co zrobić, by większość z nas poszła głosować? O to będę pytać uczestniczki debaty - zapowiada dziennikarka TVN24.