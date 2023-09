Atak na Borysa Budkę "to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich polityków w Polsce"

Wiemy, kto za to odpowiada, za tę atmosferę konfliktu i agresji - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, odnosząc się do ataku na szefa klubu KO Borysa Budkę. Podkreślił, że "to nie jest niestety pierwszy przypadek". Napaść na polityka skomentował także jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg, oceniając, że "to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich polityków w Polsce, bo ta napaść była motywowana politycznie".

Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, został w piątek zwyzywany i popchnięty przez klienta sklepu. Posłowi zniszczono również telefon. Sprawa została zgłoszona policji, która zatrzymała w związku z nią 49-letniego mężczyznę. - To było coś niespotykanego, ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie - mówił Budka.

Tusk o ataku na Budkę: wiemy, kto za to odpowiada, za tę atmosferę konfliktu i agresji

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, odniósł się do tej sytuacji podczas wizyty we Wrześni. Powiedział, że "to nie jest niestety pierwszy przypadek". - Tu, na mojej trasie wielkopolskiej, też mieliśmy już podobne incydenty. Wiemy, kto za to odpowiada, za tę atmosferę konfliktu i agresji - mówił.

Stwierdził, że "PiS wyzwolił w bardzo wielu ludziach agresję, złość, wściekłość". - Można zrozumieć, dlaczego poirytowani są ludzie, którzy nie lubią PiS-u. A tutaj mamy do czynienia z taką agresją, która jest jednym z narzędzi władzy, także wobec opozycji - ocenił.

- Mnie mało interesuje, kim jest ten człowiek (który zaatakował - red.) i dlaczego zdecydował się na ten atak przeciwko Borysowi Budce właśnie teraz. Dla mnie o wiele groźniejsze jest to, że takich ludzi spotykamy bardzo często i nie ukrywają, że ich agresja, ich nienawiść jest wywołana tym, co oglądają codziennie w TVP Info czy w telewizji rządowej. Mówią to wprost. Powtarzają jak zaklęcia te same zdania, te same slogany i są coraz bardziej agresywni - mówił dalej Tusk.

Tusk o ataku na Budkę: wiemy, kto za to odpowiada, za tę atmosferę konfliktu i agresji

Zandberg: to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich polityków w Polsce

Sprawę skomentował też Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy. Stwierdził, że atak na Borysa Budkę "to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich polityków w Polsce, bo ta napaść była motywowana politycznie". - Słowa mają konsekwencje. Za słowami idą czyny. I bardzo chciałbym, żeby to, do czego tutaj doszło, otrzeźwiło tych wszystkich w polskiej polityce, którym wydaje się, że nienawiść to jest dobre narzędzie do tego, żeby zbijać polityczny kapitał - powiedział.

- Możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, ale nie możemy się w Polsce nienawidzić, bo nienawiść to jest jad - mówił dalej. Dodał, że nienawiść dzisiaj niestety "wylewa się z ust bardzo wielu polityków". Mówił też, że "ta nienawiść zatruwa serca, ale ta nienawiść też stępia umysły, znieczula ludzi i prowadzi do tego, że po słowach pojawia się przemoc, że za złym słowem idzie kamień. Że prędzej czy później, jeśli nie zatrzymamy tej spirali nienawiści, po prostu dojdzie do tragedii".

Zandberg o ataku na Budkę: to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich polityków w Polsce

