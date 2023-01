Duże spadki głównych partii, najwięcej stracił PiS. Najnowszy sondaż partyjny

czytaj dalej

W miejscowości Gąsiorów w powiecie łęczyckim (Łódzkie) do rowu wpadł autobus szkolny i nie mógł z niego wyjechać. Opiekun i kierowca wybili w pojeździe szybę i ewakuowali przed przyjazdem służb 28 dzieci. Jak informuje straż pożarna, dwoje dzieci zgłosiło złe samopoczucie, jedno z nich zostało zabrane na obserwację do szpitala. Reszta młodzieży pojechała do szkół autobusem zastępczym.