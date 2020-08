"Na Białorusi nadszedł czas na zmiany". Marszałek Senatu spotkał się z białoruską opozycjonistką

Jeżeli naród białoruski sam chce zdecydować o tym, jak żyć, to naszym zadaniem jest ten dumny naród wspierać i to będziemy robić - mówił po czwartkowym spotkaniu z białoruską opozycjonistką Weraniką Capkałą marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"Wolna i demokratyczna Białoruś leży w najgłębszych interesach Rzeczpospolitej"

Zdaniem marszałka Senatu "wygląda na to, że na Białorusi nadszedł czas na zmiany". - Jeżeli naród białoruski sam chce zdecydować o tym, jak żyć, jak decydować o swojej wolności, jak budować demokrację, to naszym zadaniem, w tym zadaniem Senatu, jest ten dumny naród wspierać i to będziemy robić - powiedział Grodzki.

Jedna z liderek białoruskiej opozycji w Polsce

Weranika Capkała to uczestniczka kampanii wyborczej Swiatłany Cichanouskiej. Capkała i jej mąż, niedopuszczony do wyborów prezydenckich na Białorusi Waler Capkała, wraz z dziećmi przylecieli we wtorek do Polski. Ich przylot to efekt współpracy MSZ, MSWiA, Straży Granicznej i posła KO Michała Szczerby.