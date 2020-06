Worki za 5 mln zł. Wyborczy zakup poczty

Jak ujawniliśmy w tvn24.pl, przygotowania do wyborów kosztowały Pocztę Polską 68 896 820 zł. Na taką kwotę opiewają faktury, które poczcie wystawiły cztery firmy zewnętrzne. Jedną z nich jest Maskpol, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, specjalizujący się w produkcji sprzętu ochronnego dla żołnierzy. To między innymi kamizelki oraz hełmy. I właśnie Maskpol wystawił PP fakturę na 5 141 400 zł.