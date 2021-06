Dworczyk: znałem wątpliwości Prokuratorii Generalnej

Znaleźliśmy się w sytuacji ekstraordynaryjnej. Zleciliśmy na zewnątrz ekspertyzy, żeby mieć pewność, co należy w tej sytuacji zrobić - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odniósł się w ten sposób do kwestii organizacji zeszłorocznych wyborów korespondencyjnych i zawiadomień NIK do prokuratury. - Zarówno premier jak i ja nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia. Jesteśmy gotowi to tłumaczyć przed każdym gremium - zaznaczył.