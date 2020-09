Poczta Polska o rekompensacie za wybory, które się nie odbyły. "Poczyniliśmy odpowiednie kroki prawne"

"Poczyniliśmy odpowiednie kroki prawne w celu uzyskania rekompensaty"

"Poczta Polska nie jest kreatorem prawa"

- Poczta Polska działa zgodnie z prawem, z decyzjami, które otrzymała i to prawo i te decyzje nas w tym zakresie obowiązują. Poczta Polska nie jest kreatorem prawa, Poczta Polska dostała polecenie wykonania określonych czynności w celu przygotowania do obsługi wyborów. Z tych czynności się wywiązaliśmy i działamy w granicach istniejącego prawa - tłumaczyła dalej Siwek.

Rzecznika była pytana o to, jak wydatki, jakie poniosła w związku z organizacją wyborów, które miały odbyć się 10 maja, wpłynęły na kondycję finansową spółki.

- Jeżeli możemy ubiegać się o jakieś środki, to się o nie ubiegamy, podobnie jak ubiegamy się o środki z tarczy antykryzysowej. Natomiast na kondycję finansową Poczty Polskiej przede wszystkim ma wpływ pandemia. Informowaliśmy już o tym, że w tym roku jest wysyłanych o około 20 procent mniej listów niż w roku ubiegłym i to powoduje, że rzeczywiście ten rok jest dla Poczty Polskiej trudniejszy niż rok poprzedni - mówiła Siwek.

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

Krajowe Biuro Wyborcze w komunikacie, który przysłało TVN24, napisało iż "poza informacją przekazaną przez Pocztę Polską o zamiarze ubiegania się o rekompensatę, żadne inne pismo ani wniosek w tej sprawie nie wpłynął do KBW, w tym również od innych podmiotów i nie jest obecnie przedmiotem rozpatrywania przez Biuro".

Sąd uchylił decyzję premiera w sprawie wyborów kopertowych

- Ani przepisy konstytucji, ani ustawy o Radzie Ministrów, nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów żadnych uprawnień w zakresie zmierzającym do organizacji czy przygotowania jakichkolwiek wyborów powszechnych - wskazywał w uzasadnieniu sędzia Grzegorz Rudnicki.

Rzecznik rządu: kiedy była wydawana ta decyzja, były przepisy, które obligowały do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych

O sprawę był pytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. - Jest wyrok nieprawomocny. Nie mamy uzasadnienia, o to się na razie zwróciliśmy do sądu. Kiedy była wydawana ta decyzja, były przepisy, które obligowały do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych dla seniorów i osób na kwarantannie - powiedział.