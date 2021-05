Wrzosek: Ziobro już przesądził, jaki będzie dalszy los zawiadomień NIK. Nie mam cienia wątpliwości

Zbigniew Ziobro uwolnił już od odpowiedzialności karnej osoby objęte tym zawiadomieniem i wskazał winnych w zupełnie innym miejscu – powiedziała prokurator Ewa Wrzosek. To ona w zeszłym roku wszczęła śledztwo w sprawie decyzji o przeprowadzeniu wyborów kopertowych 10 maja. W "Faktach po Faktach" mówiła, co jej zdaniem stanie się z zawiadomieniami NIK do prokuratury o popełnieniu przestępstwa między innymi przez premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie.