Dworczyk znów przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych, dyskusja nad wykluczeniem Jabłońskiego

We wtorek komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych będzie kontynuować przesłuchanie byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Odbędzie się także dyskusja nad wykluczeniem z komisji posła PiS Pawła Jabłońskiego.

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych będzie kontynuować przesłuchanie byłego szefa KPRM Michała Dworczyka. Tydzień wcześniej przyznał on, że premier Mateusz Morawiecki zlecił wyłącznie przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, a nie samo ich przeprowadzenie czy wydanie na nie jakichś kwot. Ocenił, że decyzje zlecające przygotowania do wejścia w życie ustaw są czymś normalnym.