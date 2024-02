Były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ma dziś zeznawać przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Wcześniej komisja powołała także nowych świadków. Transmisja z wydarzenia w TVN24 oraz w TVN24 GO.

Komisja skierowała już wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Dworczyka, od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącej lub związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w 2020 r.