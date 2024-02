"Fakty" TVN: Morawiecki i inni politycy PiS przesłuchani przez prokuraturę w sprawie wyborów korespondencyjnych

Według informacji "Faktów" TVN poza byłym premierem Mateuszem Morawieckim przesłuchani zostali między innymi Jacek Sasin , Artur Soboń, Michał Dworczyk i Adam Bielan . Prokuratura, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro , nie informowała opinii publicznej ani o prowadzeniu śledztwa, ani o tych przesłuchaniach. Teraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła informację "Faktów", że od października 2022 roku prowadzi śledztwo w sprawie wyborów kopertowych i przesłuchała w tej sprawie m. in. byłego premiera. Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, za co grozi do trzech lat więzienia.

Z informacji reportera "Faktów" wynika, że część polityków została przesłuchana tuż przed wyborami, a część, w tym były premier, już po przegranych przez PiS wyborach. - Prokuratura obudziła się dopiero wtedy, gdy było już wiadomo, że PiS nie będzie miał większości w Sejmie i tych wyborów nie wygra. Premier (Mateusz Morawiecki - red.) został przesłuchany w zeszłym miesiącu, więc to jest pytanie co prokuratura robiła przez 4 lata - skomentował Dariusz Joński, poseł KO i przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Do kancelarii tajnej komisji trafiły już dokumenty ze śledztwa, w tym zeznania polityków PiS. - Dla nas to bardzo cenne. Będziemy sprawdzać, co mówili w prokuraturze, a co zeznają na komisji - dodał Joński.