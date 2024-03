czytaj dalej

Trwa spór w Zjednoczonej Prawicy po krytyce, jaką europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki wystosował w piątek wobec między innymi Mateusza Morawieckiego. - Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - stwierdził we wtorek poseł PiS Michał Dworczyk. W mediach społecznościowych odpowiedział mu Jaki, a to z kolei skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński. O "wzajemny szacunek i współpracę" do "drogich młodych kolegów" zaapelował wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński.