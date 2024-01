Rzepecki o zeznaniach Wypija przed komisją śledczą o spotkaniu na stacji benzynowej. "Nigdy nie słyszałem o tej sytuacji"

"Nigdy nie słyszałem o tej sytuacji"

- Nigdy nie słyszałem o tym panu, nigdy nie słyszałem o tej sytuacji, także nie wiem, czy odbyło się to spotkanie, czy nie odbyło się to spotkanie. Wiem jedno, że pan Jerzy Milewski nigdy nie był doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a to czy się odbyło takie spotkanie, czy nie, no to o tym mówił pan poseł Wypij, oczywiście pod przysięgą i wydaje się, że mówił prawdę - stwierdził Rzepecki.