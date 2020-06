Wybory kopertowe dla Dudy. Wygrywa w gminach, w których głosowano korespondencyjnie

Mieszkańcy gminy Baranów chcą zagłosować osobiście 24.06| Mają dużo trudności, ale starają się ze wszystkim zdążyć, tak by każdy z mieszkańców mógł oddać głos. Gmina Baranów w Wielkopolsce jest jedną z dwóch gmin, w których wybory miały się odbyć tylko korespondencyjnie. Część mieszkańców woli jednak zagłosować osobiście. Znaleźli sposób, by to to zrobić.