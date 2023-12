Trwa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. "Jabłoński trzykrotnie powtórzył: pani Filiks, będzie pani tego żałowała"

W piątek rano zebrała się komisja śledcza w sprawie wyborów kopertowych z 2020 roku. Przy jednym z pierwszych punktów, dotyczącym harmonogramu pracy, doszło do sprzeczki. Ostatecznie jednak przyjęto zaproponowany plan i głos zabrała Magdalena Filiks (KO). Prosiła, by zaprotokołować, iż poseł Paweł Jabłoński "trzykrotnie powtórzył: pani Filiks, będzie pani tego żałowała". - Zapytałam, czy mnie straszy. Powiedział, że tak i że będę tego żałowała - dodała.

Poseł nie może wchodzić w skład komisji, jeżeli: 1) sprawa dotyczy go bezpośrednio; 2) brał albo bierze udział, występując w jakiejkolwiek roli procesowej, w sprawie przed organem władzy publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 8 ust. 1; 3) istnieje, inna niż wymienione w pkt 1 i 2, okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Przy punkcie dotyczącym harmonogramu prac doszło do kłótni między członkami komisji z PiS i opcji rządzącej. Chodziło o głosowanie nad wnioskiem o zamkniecie dyskusji nad harmonogramem pracy i przejście do głosowania. Ostatecznie jednak przyjęto harmonogram.

Następnie głos zabrała posłanka Magdalena Filiks (KO). - Ja bym poprosiła panie przewodniczący, bo to mogło umknąć uwadze, a jednak to jest dla mnie naprawdę istotne, żeby zaprotokołować w protokole z posiedzenia komisji to, co się wydarzyło kilka minut temu - powiedziała.