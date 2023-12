Sejm zdecydował w sprawie powstania pierwszej komisji śledczej

Wybory, które się nie odbyły. Rachunek to ponad 76 milionów złotych

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w czwartek, że "jeżeli dobrze pójdzie to 12 grudnia, po wyborze szefa PO Donalda Tuska na premiera, moglibyśmy powołać skład pierwszej komisji śledczej i wziąć się za formowanie następnych". - Chciałbym, by do końca roku ruszyły wszystkie komisje, ale jeżeli trzecia z nich ruszy na początku stycznia, to też nic wielkiego się nie stanie - dodał.