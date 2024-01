Bliski człowiek Kamińskiego upoważniony do obsługi NIK. Regulamin przewiduje zaś odpowiedni departament

TVN24 dotarło do pisma byłego już szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Decyzją z października 2020 roku upoważnił on Wiktora Klimiuka "do obsługi" kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych. Klimiuk to bliski człowiek Kamińskiego, jego były doradca w gabinecie politycznym. Choć minister może udzielić takiego upoważnienia, to do współpracy z organami kontroli państwowej przewidziane są według regulaminu resortu inne komórki.